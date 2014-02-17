اختيار رئيس جديد لغرفة مكة المكرمة التجارية

اختار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر بن صالح جمال رئيساً للغرفة بـ 14 صوتاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس الغرفة أمس، بحضور مندوب وزارة التجارة، وذلك بمقر الغرفة لاختيار رئيس جديد للغرفة.

وأفرز الاجتماع الذي حضره 17 عضوا من أعضاء المجلس، عن اختيار كل من محمد بن عبد الصمد القرشي وإيهاب بن عبد الله مشاط، في منصب نائب الرئيس، كما تم اختيار مروان شعبان لمنصب ممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية بالتزكية.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال، إن المرحلة الحالية ستكون مرحلة مفصلية أمام أعضاء المجلس، الذين أجمع الغالبية منهم على أن يقفوا صفا واحدا لخدمة المجتمع الاقتصادي والتجاري في مكة المكرمة، مبينا أنهم سيوجهون جهودهم لبذل المزيد من العطاء في تقديم الخدمات المختلفة لمنتسبي الغرفة.

وأكد على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة للانتهاء من إعداد الخطط التي سيجرى تنفيذها خلال الدورة الحالية، التي سيوضح فيها جميع التفاصيل اللازمة.