ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 1.89 مليار دولار

قال مكتب الصرف المغربي إن عجز الميزان التجاري للمغرب زاد 18.1% في يناير إلى 15.47 مليار درهم مغربي (1.89 مليار دولار) مع ارتفاع واردات الطاقة والقمح.

وزادت قيمة واردات القمح في يناير بمقدار 1.71 مليار درهم مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013 بعد أن علقت الحكومة الرسوم الجمركية من بداية يناير إلى نهاية أبريل لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وارتفعت واردات الطاقة 25% إلى 8.4 مليار درهم من 6.7 مليار في يناير 2013.

وانخفضت إيرادات السياحة 0.4% إلى 4.33 مليار درهم كما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج - وعددهم 4.5 مليون مغربي - بنسبة 2.7 %.

