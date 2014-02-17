إعمار الإماراتية توقع عقدا مع مصر بـ 8 مليارات جنيه

أعلنت شركة "إعمار" الإماراتية عن توقيع بروتوكول مع وزارات الدفاع والاستثمار والإدارة المحلية المصرية ومحافظة القاهرة وشركة النصر للإسكان والتعمير- قطاع أعمال عام – لإقامة مشروع استثماري بتكلفة 8 مليارات جنيه في القاهرة.

وقال محمد الدهان رئيس "إعمار – مصر" إن المشروع يستهدف إقامة أكبر مركز تجاري وإداري وسكني مفتوح في القاهرة مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع يصل إلى 8 مليارات جنيه، كما أنه سيوفر خلال فترة إنشائه نحو 5 آلاف فرصة عمل، ترتفع إلى 15 ألف فرصة عمل عند اكتماله.

ويتضمن البروتوكول عدة نقاط أهمها البدء في تنفيذ المحاور المرورية المرتبطة بالمنطقة، والتي ستربط بين شرق القاهرة وغربها عن طريق إعمار درايف بمحوريه الشمالي والجنوبي، والذي سيساهم بشكل كبير في السيولة المرورية في القاهرة.

يذكر أن الاستثمارات التي نفذتها الشركة في السوق المصرية منذ 2006 وحتى الآن بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه في مشروعاتها العقارية الثلاثة الجاري تنفيذها، وذلك من إجمالي استثماراتها البالغة 53 مليار جنيه.