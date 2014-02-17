شحن 195 ألف طن من القمح الألماني إلى إيران

أكد تجار أوروبيون أنه سيجري شحن حوالي 195 ألف طن من القمح الألماني إلى إيران في فبراير إذ يسهل تخفيف العقوبات الغربية شراء إيران للمواد الغذائية.

وأضاف التجار بحسب ما نقلته عنهم "رويترز" أنه جرى شحن حوالي 250 ألف طن من القمح الألماني إلى إيران في يناير الماضي.

وقال تاجر ألماني "أعتقد أن ألمانيا ستظل من أكبر موردي القمح لإيران هذا العام كما كانت في 2013".

وكانت إيران استقبلت أول وفد لصندوق النقد الدولي، مطلع العام لمراجعة اقتصادها، مثلما استقبلت وفدا اقتصاديا ضم عددا من رجال الأعمال من أوروبا وأميركا.