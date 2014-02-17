قرض كويتي بـ47 مليون دولار لمعامل المعادن بالسودان

وقعت الحكومة السودانية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رسمياً اليوم الاثنين، بالخرطوم اتفاقية قرض بمبلغ 13,5 مليون دينار كويتي، ما يعادل 47,2 مليون دولار أميركي، من الصندوق للإسهام في تمويل وإنشاء وتجهيز معامل متكاملة خاصة بقطاع التعدين في السودان.

وأثنى وزير المالية السوداني بدر الدين محمود على الصندوق الكويتي وإسهاماته التي وصفها بالمقدرة في تمويل مشروعات التنمية الحيوية بالبلاد في السدود ومشروعات نقل الكهرباء فضلا عن دوره الكبير في الترويج لمؤتمر المانحين لشرق السودان الذي كانت حصيلته ما يقارب 3.5 مليار دولار.

وأشار الوزير السوداني خلال حديثه بهذه المناسبة إلى وفاء الصندوق بما وعد من تمويل مشروعات الشرق خاصة مشروع كهرباء الشرق وغيره من المشاريع التي ساهمت في تعزيز السلام بالشرق.

من جهته أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر مواصلة الصندوق لتمويل عدة قطاعات حسب حاجة البلاد وأولوياتها مشيراً إلى المستقبل الواعد للتعدين بالسودان ودوره في الاقتصاد الوطني.

وامتدح العلاقات السودانية الكويتية ومساهمة الكوادر السودانية في مسيرة الصندوق منذ إنشائه مبينا أن المشروع من شأنه رفع قيمة ونوعية المنتج.

أما وزير المعادن السوداني د.أحمد محمد صادق الكاروري وصف المشروع بأنه إضافة حقيقية للسودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأوضح أن المشروع المكون من 12 معملا متخصصا ومشتملا على المعدات والأجهزة ومباني الإدارة والمستودعات يهدف لأن تتمكن الوزارة من تعزيز وتطوير القدرات للاستفادة من الثروات المعدنية بالبلاد.

وبتوقيع هذه الاتفاقية ونفاذها يكون الصندوق قد قدم للسودان 26 قرضا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بتكلفة إجمالية تقدر ب252 مليون دينار كويتي.

