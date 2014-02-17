مالية مصر تطرح سندات بقيمة 6 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية سندات خزانة آجال 2 و4 و7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه .

وأفادت الوزارة في بيان أنها طرحت سندات خزانة أجل عامين (استحقاق 4 فبراير 2016) بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 11.981%، فيما سجل أقصى سعر 12.03 %وأدنى سعر 11.9 % .

وأضاف البيان أنه تم طرح سندات خزانة أجل أربع سنوات (استحقاق 4 فبراير 2018) بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة 12.878% في حين بلغ أعلى سعر 12.92% وأقل سعر 12.8 % .

وأشارت المالية المصرية في بيانها إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 6 سنوات (استحقاق 5 نوفمبر 2020)، بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.05% في حين بلغ أعلى سعر 14.09 %وأقل سعر 13.96 % .

