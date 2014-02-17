محافظة بيشة السعودية تعتمد مشروعات كبرى بملياري ريال

ناقش مجلس محافظة بيشة التابعة لإمارة عسير في السعودية، المشروعات التنموية المدرجة في ميزانية المحافظة للعام المالي الحالي، التي بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال شملت الصحة والطرق والتعليم والبلديات والشؤون الاجتماعية والأوقاف والمياه والعمل والكهرباء.

وأكد محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي لـ "واس" اعتماد مبلغ 337 مليون ريال لمشروعات الطرق، ومنها اعتماد ازدواج طريق بيشة - خميس مشيط المرحلة الثالثة بطول 50 كيلومترا بتكلفه 140 مليون ريال.

وتتضمن المشاريع تنفيذ طريق النماص - الفرعة - مصنع الإسمنت (النماص/بيشة) بطول 20 كيلومتراً بمبلغ 50 مليون ريال، إلى جانب اعتماد إنشاء جسور على أودية بيشة المرحلة الأولى بمبلغ 60 مليون ريال وهي موزعة على وادي ترج والجعبة والنجد والرس، وذلك لدرء مخاطر السيول وجريان الأودية.

وأضاف المتحمي أنه تم اعتماد طريق منصبه - تنومه للمرحلة الثانية بمبلغ 50 مليون ريال واستكمال تنفيذ طريق خيبر الجنوب - البطنة بمبلغ 35 مليون ريال، كما تم اعتماد دراسة وتصميم ازدواج طريق بيشة - سبت العلاية بطول 95 كيلومترا.

وأفاد محافظ بيشة أنه تم اعتماد 295 مليون ريال للكهرباء وتحسين وتعزيز الشبكة الكهربائية وإنشاء محطة كهرباء وسط بيشة.

واعتمدت ميزانية المحافظة، مبلغ 290 مليون ريال للصحة ، حيث تشمل تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة والأطفال في بيشة وإنشاء سكن للعاملين.

وأشار إلى الموافقة على اعتماد 25 مليون ريال لإنشاء خمسة مشروعات مدرسية، إلى جانب أكثر من 34 مليون ريال لزراعة بيشة.

وصدرت الموافقة على بناء مبنى لمكتب العمل بمبلغ 18 مليون ريال وافتتاح مكتب عمل نسائي، كما تم اعتماد بناء مقر فرع الأوقاف بمحافظة بيشة وترميم جوامع ومساجد بأكثر من 10 ملايين ريال .

وبين المتحمي أنه تم اعتماد مبلغ 313 مليون ريال لمشاريع المياه في المحافظة والمراكز المرتبطة بها لتشمل توسعة شبكة المياه, ومبنى مختبر للمياه وخطوط نقل المياه لمراكز الحازمي وتباله والثنية, وصمخ ومشروع خزان التجمع النهائي لخط نقل المياه من محافظة تثليث إلى محافظة بيشة (مشروع الوجيد).

وأعلن اعتماد أكثر من 400 مليون ريال للمشاريع البلدية في محافظة بيشة وبلديات صمخ والحازمي والثنية وتباله والنقيع، حيث تشمل المشروعات إنشاء مراكز حضارية وتحسين وتجميل الشوارع وإنشاء تقاطعات وجسور وأعمال السلامة المرورية.

واعتمد مجلس المحافظة مبلغ 342.8 مليون ريال لمشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من أبرزها إنشاء مبنى لمركز التنمية الاجتماعية ودار إيواء وبرامج ومشاريع لمراكز التنمية الاجتماعية .