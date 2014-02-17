%2.6 نمو في الناتج المحلي لسلطنة عُمان خلال 2013

أشارت بيانات الحسابات القومية المتوفرة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية قد نما بمعدل بلغ 2.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت صحيفة "الزمن" العمانية، في عددها الصادر يوم أمس الأحد، أن النمو الاقتصادي البطيء يعود في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في عام 2013 مقارنة بعام 2012.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع النفط الذي ساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 قد تراجع بنسبة طفيفة بلغت 1% على الرغم من زيادة الإنتاج، وبالمقابل فلقد نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.8%.

وبحسب الصحيفة، كان إنتاج النفط خلال عام 2013 قد ارتفع بنسبة 2.3% ليبلغ 343.8 مليون برميل مقارنة بـ 336.2 مليون خلال عام 2012، وقد ارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 941.9 ألف برميل خلال عام 2013 مقابل 918.5 ألف برميل خلال عام 2012.

وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط أسعار خام النفط العُماني في الأسواق العالمية خلال عام 2013 بلغ نحو 105.5 دولار للبرميل مقارنة مع 109.6 دولار للبرميل خلال عام 2012.

وعلى صعيد التضخم والأسعار، فقد بلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 1.1% خلال عام 2013 مقارنة بـ 2.9% خلال عام 2012.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من معدل التضخم المنخفض بشكل عام في سنة 2013، إلا أن الضغوط التضخمية قد نتجت في المقام الأول عن ارتفاع أسعار مجموعتين من السلع هما مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ومجموعة "الخدمات التعليمية".

وتشير بيانات المالية العامة للسلطنة في عام 2013 إلى تحقيق فائض بمبلغ 401 مليون ريال عُماني مقارنة مع عجز مالي طفيف بلغ 80.6 مليون ريال عُماني في عام 2012.

وقالت الصحيفة إن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 تهدف إلى دعم ثبات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، ومواصلة تحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية واستكمال وتحديث البنية الأساسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الادخار المحلي ورفع كفاءة استخدامه بالإضافة إلى المحافظة على المستويات الآمنة من الدين العام.

وأشارت إلى أنه وفقاً لأرقام الموازنة العامة للدولة لعام 2014 فإنه يُتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الدولة خلال العام إلى 11.7 مليار ريال عُماني أي بزيادة نسبتها 4.9% على إجمالي الإيرادات المقدّرة لعام 2013 والبالغة 11.2 مليار ريال عُماني.

وقُدر إجمالي الإنفاق الحكومي خلال عام 2014 بمبلغ 13.5 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 5% على أرقام موازنة 2013، وبناء على إجمالي الإيرادات والإنفاق، يبلغ عجز الموازنة المُقدر لعام 2014 حوالي 1.8 مليار ريال عُماني مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في موازنة 2013.