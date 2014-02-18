ارتفاع معدلات التضخم في قطر 0.3% خلال يناير

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر (التضخم) إلى 115.7 نقطة خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة قدرت بنحو 0.3% قياساً بشهر ديسمبر الذي سبقه، في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.3%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر خلال شهر يناير مثل مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي زادت بنسبة 1.9%، "نتيجة ارتفاع الخدمات العائلية" ومجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي زادت بنسبة 1.0%، ومجموعة الملابس التي سجلت زيادة قدرها 0.5%، ومجموعة العناية الطبية 0.1%.

وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ تراجعاً بنسبة 0.7% بسبب انخفاض أسعار الخضار والفواكه، كما انخفضت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.3% نتيجة تراجع نفقات السفر والسياحة والرحلات، في حين لم تشهد مجموعة النقل والمواصلات أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر على أساس سنوي ليصل في يناير إلى 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي جراء الزيادة في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.

وسجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة نسبة زيادة قدرت بنحو 4.8%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2%، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%.

وشهدت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة انخفاضاً بنسبة 4.5%، وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 126.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.4%.