الأمير مشعل: نطالب رجال الأعمال بدعم مشروعات الشباب

افتتح الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس، معرض شباب الأعمال السادس في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، الذي تنظمه لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بعنوان "يداً بيد".

وتجول الأمير مشعل في المعرض واطلع على أجنحته وما يحتويه من مشروعات صغيرة ومتوسطة لشباب الأعمال.

إلى ذلك، قال الأمير مشعل خلال الافتتاح، إن الشباب هم عماد الأمة وجيل المستقبل فبسواعدهم تتقدم الأمم وتتحقق التنمية وتنفذ المشروعات، فهم بناء الحضارة وصناع الأمل فلا يمكن أن يحقق أي مجتمع النجاح والتطور والتقدم بدون الاعتماد على أبنائه من الشباب والشابات.

وقال: "إن الوطن يزخر بالكفاءات المتميزة من أبنائه الذين أثبتوا للعالم كفاءة وتميز الإنسان السعودي".

ونوه الأمير مشعل باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده بجيل الشباب ودعمهم وتسخير كل ما يحقق التعليم والتدريب والابتعاث وفرص العمل لهذه الشريحة الغالية من أبناء وبنات المجتمع.

وأضاف الأمير بعدما رآه من نماذج للمشروعات المتميزة، أنه بمثل هذه المشروعات والمبادرات تتقدم الأمم وتحقق المكاسب الاقتصادية للوطن، لا سيما وأن هذه المشروعات يقوم عليها جيل من الشباب والشابات سلاحهم العلم والمعرفة والتأهيل والطموح وقوة الإرادة وتقام في أجمل المدن مدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين ذات المركز التجاري الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

وحث رجال الأعمال على دعم مثل هذه المشروعات، مبدياً استعداد الإمارة لتقديم ما يحتاجه أصحاب هذه المشروعات بما يحقق أهدافهم وطموحاتهم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية، معبراً عن شكره للداعمين والرعاة لإقامة هذا المعرض.