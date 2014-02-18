السعودية رفضت إدخال 152 مليون سلعة مغشوشة

قالت المصلحة العامة للجمارك السعودية، إن السلطات السعودية ضبطت مواد مغشوشة أو مقلدة خلال عام 2013 بلغت 125 مليون وحدة قياسية بزيادة 129% عن عام 2012.

وبلغ إجمالي ما تم رفض دخوله للمملكة لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العام الماضي 122 مليون وحدة بزيادة 65%.

وبحسب بيان نقلته "واس" عن مصلحة الجمارك، بلغت قيمة السلع الواردة إلى المملكة عام 2013 أكثر من 628 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 6.7% عن العام الماضي وبوزن تجاوز 83 مليون طن، كما ارتفعت قيمة الصادرات 3.4% إلى 176 مليار ريال بوزن تجاوز 48 مليون طن.

وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها عام 2013 أكثر من 38 مليون حبه مقارنة بـ33 مليون حبه عن عام 2012.

وضبطت السلطات مواد بترولية (الديزل) مدعومة من الدولة قبل تهريبها إلى خارج المملكة خلال نفس العام بنحو 8 ملايين لتر بزيادة سنوية بلغت نسبتها 169%.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك عيسى القضيبي أن الرسوم الجمركية الإجمالية للعام الماضي، بلغت 24.9 مليار ريال منها 2.9 مليار ريال ما تحملته الدولة، في حين بلغ ما تم تحصيله 21.9 مليار ريال، وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة لأغراض مدخلات الصناعة 2.9 مليار ريال.

وأضاف أن الإيرادات الجمركية الإجمالية زادت بنسبة 12% عنها في عام 2012 إذ كانت 22.242 مليار ريال.