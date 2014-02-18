فوز 4 سيدات أعمال بانتخابات غرفة تجارة البحرين

أسفرت انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن فوز 4 سيدات أعمال و14 من رجال الأعمال في دورتها الـ28، التي تميزت بالمشاركة النسائية الأكبر في تاريخ الغرفة التي تعتبر أقدم هيكل تجاري في دول الخليج العربي.

وشارك 58 مرشحاً، بينهم تسع نساء، في الانتخابات التي تميزت بكثافة للحملات الانتخابية والاهتمام الشعبي والإعلامي بها، ووصفها مراقبون بأنها انتخابات بنكهة نون النسوة نظراً للمشاركة النسوية.

وعبر حضور رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان، إلى مقر الانتخابات، عن الاهتمام الحكومي بهذه الدورة التي شهدت ندوات وحلقات حوارية في المجالس التي استضافت مترشحين ومترشحات حول رؤاهم وبرامجهم الانتخابية.

وقال الأمير سلمان إن أبناء وبنات البحرين عودونا في انتخابات الغرفة أن تكون منظمة والكل يشارك، وهذا ما حصل، وأنا متأكد من أنه لن يفوز إلا من يستحق الإسناد من الجميع.

وجرى التنافس بين ست كتل انتخابية، تتصدرها العائلات التجارية التقليدية التي استفادت من ثقلها الانتخابي بحسم المنافسة.

ويسمح القانون لكل تاجر يعمل بالبحرين بالتصويت والترشح، وهو حق للبحرينيين وغيرهم.

من ناحيته، قال رئيس تحرير "أخبار الخليج"، أنور عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التجربة التصويتية لانتخابات غرفة البحرين، تعتمد على البيوت التجارية العريقة التي لم تزل تحتفظ بثقلها الانتخابي.

بدورها، قالت أفنان الزياني، إن كثافة المشاركة النسائية بهذه الدورة أمر متوقع، لأن النساء لديهن عضويات فاعلة بالغرفة بنسبة 16% إلى جانب أنهن يشكلن نسبة 9% من العضويات المشتركة.