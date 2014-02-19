بريطانيا تسمح لاسكتلندا بإصدار سندات للمرة الأولى

فوضت الحكومة البريطانية اسكتلندا سلطة إصدار سندات خاصة بها، اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف لاستمالة الاسكتلنديين وإظهار أنه يمكنهم أن يتمتعوا ببعض مزايا الاستقلال دون أن ينفصلوا عن المملكة المتحدة.

ويصوت الاسكتلنديون في سبتمبر على الاستقلال بعد وحدة مع إنجلترا دامت 307 أعوام. وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، الأسبوع الماضي، إن استقلال اسكتلندا يحرمها من استخدام الجنيه الإسترليني.

ورد رئيس وزراء اسكتلندا، أليكس سالموند، بأن ذلك يتعارض مع مصالح بريطانيا الاقتصادية، وأن اسكتلندا قد ترفض في حالة استقلالها تحمل نصيبها من الدين العام البريطاني ما لم تكن ضمن وحدة نقدية رسمية، بحسب رويترز.

ويتيح إعلان اليوم لاسكتلندا إصدار سندات متوسطة الحجم بقيمة 2.2 مليار إسترليني (3.7 مليار دولار) على أن تكون مقومة بالعملة البريطانية ولا يدعمها باقي الاتحاد، وذلك بدلاً من اقتراض الأموال من خلال الحكومة البريطانية كما يحدث حالياً.

وقال أوزبورن "قيام اسكتلندا بإصدار سندات خاصة بها يعطيها سلطات جديدة ومسؤولية جديدة في إطار الأمان الذي تمنحه عضوية المملكة المتحدة.

بجانب أنظمة الضرائب والإنفاق الجديدة التي قدمناها بالفعل، يأتي ذلك كدليل جديد لاسكتلندا على أن بقاءها جزءاً من المملكة المتحدة يمنحها أفضل مزايا الاتحاد والاستقلال على حد سواء" على قول أوزبورن.

وتقوم المدن الأميركية والولايات الألمانية وأقاليم كندا بإصدار سندات بشكل مستقل عن حكوماتها الاتحادية، لكن الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ليست مستقلة مالياً عن لندن حتى الآن.