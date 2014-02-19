السعودية تشارك باجتماع مجموعة العشرين بسدني

تشارك السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة التي تبدأ في العاصمة الاسترالية سيدني السبت المقبل.

ويرأس وفد السعودية إلى الاجتماعات إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية والتحديات التي تواجه النمو وإصلاحات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالحصص والحوكمة ومناقشة التطورات بشأن إصلاحات البنية المالية الدولية والضرائب.

ونقلت وكالات انباء عن وزير الاقتصاد الإيطالي المنتهية ولايته، فابريتسيو ساكوماني، إن اضطرابات الأسواق الناشئة تشكل خطراً على النمو العالمي، وإن اقتصادات مجموعة العشرين على استعداد لعمل اللازم من أجل تعزيز النمو.

وأضاف ساكوماني في مؤتمر بالعاصمة روما "الاضطرابات المالية التي شهدتها الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة نتيجة لعوامل عالمية وظروف محلية تظهر أن التعافي الاقتصادي العالمي مازال هشاً".

وذكر أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين يواجهون هذا التحدي الجديد، وهم مستعدون لاتخاذ أي إجراء ضروري لتعزيز أسس النمو والتعافي الاقتصادي العالمي".