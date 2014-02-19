100 فرصة وظيفية للشباب السعودي بغرفة الخرج

قالت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج السعودية، إنها ستنظم غدا لقاء لعرض 100 فرصة وظيفية أمام الشباب بمقر الغرفة الرئيسي في مدينة السيح.

وبحسب بيان للغرفة نقتله "واس" فإن مساعي الغرفة وفروعها تهدف الى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات للإسهام في توفير فرص العمل لفئة الشباب.

وأوضح أمين عام الغرفة المهندس منصور بن حمود العماج أن مركز التوظيف بالغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لمسؤولي المنشآت والشركات لمقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر من بينهم.

وأكد أن الغرفة تسعى إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.

