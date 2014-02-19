212 مليار ريال التبادل التجاري للسعودية مع اليابان

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس عبداللطيف العثمان، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان وصل إلى 212 مليار ريال، وأن الكفة تميل لصالح المملكة بسبب صادراتها من البترول.

وأفاد بتصريح لـ"واس" أن مذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة ولي العهد السعودي الى طوكيو اليوم بين الهيئة ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار في المملكة واليابان وتقديم المعونة للمستثمرين في كلا البلدين.

وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين في تنام مستمر ولازالت الفرص الاستثمارية بينهما جيدة وكثيرة، مؤكدا أن المملكة مسوقة لنفسها في مجال الاستثمار لعدة أسباب منها الاستقرار السياسي والوضع المالي وكونها أكبر سوق اقتصادية متنامية مع ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.