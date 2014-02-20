العمل السعودية تطلق بوليصة تأمين للحد من هروب الخدم

تدرس وزارة العمل السعودية خلال الفترة الحالية إطلاق "بوليصة تأمين" على العمالة المنزلية بشكل خاص، وذلك في محاولة منها لوقف مسلسل "هروب الخادمات".

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه كشف في مؤتمر صحافي أمس عن نية السعودية زيادة أعداد "العمالة المنزلية" القادمة من عدد من الدول بينها الهند وسيريلانكا والفلبين.

وأشار فقيه إلى أن الوزارة في الفترة الماضية أصدرت أكثر من 50 ألف تأشيرة عمل، وهنالك المزيد من التصاريح مستقبلا وفقا لآلية مدروسة.

الجدير بالذكر أنه يوجد في المملكة ما يقرب 300 مكتب و16 شركة استقدام معتمدة لدى وزارة العمل، بينما هنالك بعض المكاتب غير المرخصة.

وكان وزير العمل وقع أمس اتفاقية العمالة المنزلية مع جمهورية إندونيسيا، مؤكداً خلال توقيع الاتفاقية أن العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع.

واعترف وزير العمل عدم قدرة الوزارة فرض رواتب محددة للعمالة المنزلية، مشدداً على أن الرواتب تحددها خبرة العمالة والمهارة مثل المعايير المطبقة في جميع الدول.

وأكد فقيه أن وزارة العمل ستظل حريصة على حماية حقوق العمالة ورفع الظلم عنه لكن في ذات الوقت منح صاحب العمل أيضا حقوقه.