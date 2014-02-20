اليابان.. تغرق بالعجز التجاري القياسي في بداية 2014

سجلت اليابان عجزاً تجاريا قياسيا في يناير مع تسبب ضعف الين في ارتفاع تكلفة الواردات وفشله في إحداث زيادة كبيرة في الصادرات.

وأشارت بيانات من وزارة المالية نشرت اليوم الخميس إلى أن الصادرات زادت بنسبة 9.5% الشهر الماضي، لكن الأثر الإيجابي لضعف الين في زيادة الشحنات إلى الخارج غطت عليه زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد.

وبلغ العجز التجاري في يناير 2.79 تريليون ين (27.30 مليار دولار) وهو العجز الشهري التاسع عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات أن حجم الصادرات تراجع 0.2% الشهر الماضي عن مستواه قبل عام.

والزيادة في الصادرات في يناير جاءت أقل من الزيادة المسجلة في الشهر السابق والبالغة 15.3%. وهي الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي بفضل ضعف الين وارتفاع صادرات السيارات.

وقفزت الواردات في يناير بنسبة 25.00% على أساس سنوي فيما يرجع جزئيا إلى ضعف الين وقوة الطلب على الوقود الأحفوري لتعويض الطاقة النووية المفقودة منذ أزمة فوكوشيما عام 2011 .