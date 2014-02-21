تركيا: الدول المتقدمة بحاجة إلى إصلاح مالي

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون المالية اليوم الجمعة، إن الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة العشرين تحتاج إلى إصلاح أنظمتها المالية وتخفيف الحاجة إلى أن تدعم البنوك المركزية اقتصاداتها بسياسة نقدية.

وأدلى علي باباجان بهذه التعليقات في مؤتمر في سيدني قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.

وفاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بزيادات في أسعار الفائدة، وصلت إلى حوالي 500 نقطة اساس في اجتماع طارئ في الثامن والعشرين من يناير، وهو ما ساعد في بادئ الأمر على ارتفاع الليرة التركية من مستويات قياسية منخفضة، وأوقف بشكل مؤقت موجة مبيعات قوية في الأسواق الناشئة.

وأبلغ البنك المركزي خبراء اقتصاديين هذا الأسبوع أنه يتوقع أن يتراوح متوسط تكاليف التمويل حول 10% في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي خطط لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.