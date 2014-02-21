تقرير: العالم مقبل على "بطالة مرتفعة"

ذكر تقرير اقتصادي أن العالم سيشهد فترة جديدة مقبلة من النمو المنخفض والبطالة في ذات الوقت.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، إن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة.

وذكرت المنظمة في دراسة لعام 2014 أن جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأصبح جانب كبير منها ينفذ بشكل تدريجي.

ويعزز التقرير محاولات أستراليا لوضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل.

ويسعى وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي لإقرار معدل مستهدف للنمو العالمي يفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا لعام 2014 والذي يبلغ 3.7 بالمئة.

وقال بيير كارلو بادوان نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، "تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض".