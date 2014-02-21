رئيس حكومة المغرب: رفعنا أسعار الوقود حتى لا نستدين

قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إنه اكتشف أن الإصلاح ليس بالسهولة التي كان يتصورها قبل أن يصل حزبه العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل إلى السلطة في 2011.

وقال بن كيران الذي كان يتحدث أمام جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء الخميس، "لما تحملت المسؤولية اكتشفت عمق وحجم الملفات التي كان لي تصور لها مسبقا وملفات أخرى كثيرة.. تحتاج إلى مجهود كبير جدا".

وأضاف قائلا: "اكتشفت أن الإصلاح ليس بالسهولة التي كنت أتصور".

وكانت "النسخة المغربية" من احتجاجات الربيع العربي قد أفضت إلى وصول حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية، متعهدا بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وينتقد عدد من المعارضين رفع الحكومة الحالية للأسعار، وخصوصاً أسعار المحروقات التي تتمتع بدعم حكومي عن طريق صندوق المقاصة (صندوق الموازنة).

وقال بن كيران إن حكومته لم تزد سوى أسعار المحروقات على اعتبار أن المغرب لا ينتج مصادر الطاقة وبسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأضاف قائلا: "إذا لم تزد حكومة بن كيران في أسعار المحروقات، كانت ستلجأ للاستدانة، وهذا ليس في صالح الشعب أو البلاد، لن ألجأ إلى المديونية لكي يحسب لحكومة بن كيران أنها لم ترفع الأسعار".

وقال بن كيران إن صندوق المقاصة في العام 2012 أخد من "ميزانية الدولة 57 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار).. أي ربع الميزانية العامة، في حين لم تكن تتجاوز هذه الميزانية 4 أو 5 مليارات في العشر سنوات الماضية، ومع ذلك كانت الحكومة تشتكي من المقاصة وتطالب بإصلاحها".

وتدعم المقاصة، بالإضافة إلى المحروقات، أسعار الدقيق (الطحين) والزيت والسكر.