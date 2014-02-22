إقالة رئيس صوامع القمح بمصر وإحالة مسؤول للتحقيق

أقال وزير التموين المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأحال مسؤولاً في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزير محمد أبو شادي أقال رئيس وأعضاء الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسبب فشل المجلس في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012-2013.

ونقلت رويترز عن الوكالة إن الوزير أحال أيضا رئيس الإدارة المركزية للاستيراد بهيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية، بسبب وجود شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.

وكانت الوزارة نقلت اثنين من مسؤولي الواردات في الهيئة العامة للسلع التموينية إلى موقع آخر داخل وزارة التموين.