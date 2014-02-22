السعودية تحث دول الـ20 على دفع نمو الاقتصاد العالمي

قال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، إن رسالة المملكة إلى اجتماع دول مجموعة العشرين الذي بدأ أعماله في سدني اليوم تتمثل بضرورة تعزيز النمو الاقتصادي العالمي إلى الأعلى.

وأضاف العساف الذي يرأس وفد السعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، في تصريح لـ"واس" أن خفض معدلات البطالة بالدول الأعضاء وفي دول العالم، يعتبر من المطالب الملحة في غاية الأهمية.

وأكد أن المملكة تدفع باستمرار بالمواضيع التي تهم الدول العربية والنامية بشكل عام بما يتعلق بدعم التنمية وتعزيز النمو في تلك الدول، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في استقرار السوق النفطية الدولية ودعم استقرار الاقتصاد العالمي .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع لهذا العام مناقشة المستجدات وتطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وأنظمة الرقابة والإشراف المالي، والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، وسيقوم الاجتماع بتحديد الأسلوب الأمثل لدفع هذا النمو إلى الأعلى وما هي مسؤوليات كل دولة من دول مجموعة العشرين في هذا المجال .

ولفت العساف إلى أن الاجتماع سيكون فرصة لاطلاع دول مجموعة العشرين على تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة، فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في البنى التحتية .

وأكد أن المملكة تشارك في جميع البنود والمواضيع المطروحة في اجتماع دول العشرين ونتأكد أنها تصب في مصلحة الجميع بما فيها السعودية .

وقال إن التعاون الضريبي بين الاقتصادات الكبرى في العالم ومكافحة التهرب الضريبي سيحظى بأهمية خاصة في اجتماع سيدني .