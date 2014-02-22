تراجع نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6% خلال عام 2013

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بالمقارنة مع عام 2012.

وذكرت البيانات التي بثها التلفزيون الرسمي التونسي أمس الأول، أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي بلغت خلال عام 2013 نحو 2.6% مقابل 3.6% خلال عام 2012.

وتوقع البنك المركزي التونسي في وقت سابق أن تتراوح نسبة نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بين 2.6% و3%، كما كانت تقديرات الحكومة التونسية السابقة التي ضمنتها في الميزان الاقتصادي في حدود 3.8%. فيما عزا المركز ضعف النمو إلى تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري ونشاط الصناعات غير المعملية.

وأظهرت النتائج أن النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية قد سجل نموا بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من السنة شمل قطاعات النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات الكيمائية.