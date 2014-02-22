7 شركات هندية تعلن عن استثمارات في مملكة البحرين

أعلنت سبع شركات هندية تعمل في مجال الكيماويات والخدمات المالية وتقنية المعلومات والقطاع الصحي عن إبرامها صفقات مع شركات من القطاع الخاص البحريني، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين قامت بتنسيقها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، واشتملت على عقد عدد من الاجتماعات في مدينتي نيودلهي ومومباي.

وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم بين عدد من المؤسسات الهامة في كل من الهند والبحرين، وتؤكد هذه الاتفاقيات، التي أسفرت عنها الاجتماعات المشتركة، على العلاقة القوية بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاء الإعلان عن الصفقات التجارية بين الشركات بعد الأخبار التي صدرت مؤخراً حول قرار اتحاد الصناعات الهندية، وهي جهة فاعلة في الهند تضم رجال الأعمال، عن افتتاح مكتب له في مملكة البحرين هو الأول في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد على التعاون الوثيق بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات والصفقات استثمار معهد كيرالا للعلوم الطبية لأكثر من 30 مليون دولار أميركي لتوسيع تواجده في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ينضم هذا المشروع الاستثماري الجديد لاستثمارات بقيمة 40 مليون دولار أميركي تم ضخها بالفعل في مملكة البحرين.

بالإضافة إلى استثمار مجموعة كيمكو بقيمة 30 مليون دولار أميركي مما سيوفر 120 فرصة عمل جديدة بحلول العام 2016 مع توظيف 50 كادراً جديداً خلال العام الأول من العمل. وسيخدم مشروع مجموعة كيمكو في مجالات التعبئة والتغليف بالمنطقة بإنشاء مصنع جديد لتلبية احتياجات أهم شركات توزيع السلع الاستهلاكية، والرعاية المنزلية، والعناية الصحية، بالإضافة لمتطلبات شركات الأغذية في المنطقة. وستبدأ عملية الإنتاج قبل شهر مايو من العام 2014 حسب الخطة الموضوعة لذلك.

وذكر بيان أن شركة إيكويتك المتخصصة في التقنيات المالية والتي تأسست على يد موظفين سابقين في جي بي مورجان، أعلنت عن توسيع عمل مكتبها في مملكة البحرين مع الرغبة في وصول أرباحها إلى مليوني دولار أميركي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام 2015 ورفع نسبة ما تصدره من 20% إلى 50% من مجموع صادراتها.

وأشار البيان إلى أن توقيع اتفاقية توزيع بين مجموعة دييكو البحرينية وشركة مانكايند فارما للمساعدة في دخول واحدة من أكبر شركات الأدوية إلى السوق الخليجية. وقد صنفت الشركة سابع أكبر شركة أدوية في السوق الهندية وتتطلع لإنشاء مقر لها في البحرين لتسويق وتوزيع اثنين من منتجاتها مع خطط مستقبلية لزيادة عدد المنتجات المطروحة في مراحل قادمة.