العمل السعودية تواصل جولاتها الرقابية لتطبيق السعودة

يواصل مفتشو وزارة العمل، برفقة عناصر من الأمن، جولات تفتيشية، في مناطق السعودية، بهدف معرفة مدى التزام القطاعات الأهلية بأنظمة العمل وضبط العمال المخالفين، بحسب مراسل قناة العربية.

وقامت الوزارة بتحرير، 13 ألف مخالفة خلال فترة الحملة الأخيرة التي استمرت لأشهر، كان النصيب الأكبر منها مخالفات لنظام العمل والتوظيف الوهمي ونظام تأنيث المحلات النسائية وأغلبها في منطقة مكة المكرمة.

وأكد مسؤولون على دقة تعامل المفتشين، مع المنشآت الخاضعة للرقابة، من خلال التأكد بشكل نظامي، من الخلل وبالتالي عمل ضبط، ومن ثم الوصول الى مرحلة تحرير المخالفة التي تمثل طلبا من المفتش بإيقاع العقوبة.

وللمفتش كامل الصلاحية بالدخول، الى كل منشأة لديها سجل تجاري، أثناء عملها الرسمي، وفي حال وقوع مخالفة لم تقم الشركة بتصويبها، فإن العقوبة تصل الى إغلاق السجل التجاري وبالتالي إغلاق الشركة أو المحلات التابعة لها.

