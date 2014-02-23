أول صور رسمية للهاتف الذكي المرتقب "غالاكسي S5"

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية النقاب عن هاتفها الجديد "غالاكسي أس 5" Galaxy S5 خلال مؤتمر صحافي كبير في مدينة برشلونة الإسبانية، مساء الاثنين، فيما جاء الهاتف الجديد مطابقاً لغالبية التوقعات والتسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك ما نشرته "العربية.نت" من هذه التسريبات.

وجاءت المفاجأة في الهاتف الجديد أنه يتضمن نظاماً جديداً لتوفير الطاقة مع تطوير على البطارية يجعلها قادرة على إبقاء الهاتف في الخدمة مدة تصل الى 24 ساعة.

وجاء التركيز في الهاتف الجديد على الكاميرا التي بدا واضحاً أنها ميدان المنافسة الأكبر والأوسع بين شركات التكنولوجيا التي تتسابق في طرح الهواتف الذكية، حيث أدخلت سامسونغ مزيداً من التحديث على كاميرات (Galaxy S5) لتصبح بدقة 16 ميغا بكسل، وهو ما يعتبر أكثر تطوراً من طراز "غالاكسي" السابق، إضافة إلى أنها أكثر تطوراً من كاميرا أحدث نسخة من هواتف "آيفون"، فيما تم تزويد كاميرات "غالاكسي أس 5" بإضاءة أفضل (فلاش).

كما دخلت "سامسونغ" في منافسة واضحة مع "آبل" في مجال الشكل والألوان حيث طرحت لأول مرة هاتفها بأربع ألوان هي نفس الألوان التي استخدمتها "آبل" لهواتف (آيفون 5 S) تقريباً، حيث يتوفر "غالاكسي" الجديد باللون الذهبي واللون الأزرق إضافة الى الأبيض والأسود، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه العائلة من الأجهزة.

مزايا أمان أكثر من النسخ السابقة

وبالكشف عن الهاتف الجديد تأكدت المعلومات التي انفردت "العربية.نت" بنشرها قبل أيام وهي أن هاتف "سامسونغ" الجديد مقاوم للمياه، ويتوفر فيه مزايا أمان أكبر بكثير من تلك المتوفرة في النسخ السابقة من هواتف "سامسونغ".

وأعلن مدير التطوير التكنولوجي في "سامسونغ" جي كي شين خلال المؤتمر الصحافي ببرشلونة أنه تم تطوير شبكة الــ"واي فاي" Wi-Fi في الهاتف الجديد بما يجعلها أقوى وأسرع، كما تم تطوير الكاميرا لتكون أكثر دقة وأسرع التقاطاً للصور، إضافة إلى سرعة التقاط التركيز التلقائي على المشهد.

وأضاف شين أن الهاتف الجديد أكثر أماناً من النسخ السابقة إضافة الى أنه مقاوم للمياه بشكل كامل، ولديه قدرة على توفير الطاقة بصورة أكبر.

وقال شين: "إننا نفخر بوجود ملياري شخص في العالم اختاروا غالاكسي.. نحن ننجح فقط عندما يختارنا المستهلكون.. نحن نغير دوماً ونطور من أجل إرضاء زبائننا".

وشرح نائب الرئيس لشؤون الاتصالات في أوروبا، جون دانيال، المزايا والخواص التي يتمتع بها الهاتف الجديد، مشيراً الى أنه يتمتع بشاشة قياس 5.1 انش، وهي شاشة متناهية الدقة (Full HD)، إضافة إلى تكنولوجيا جديدة تم استخدامها في الكاميرا التي تبلغ دقتها 16 ميغا بكسل.

وبحسب دانيال فإن التقنية الجديدة تتضمن أسرع تركيز تلقائي في كاميرات الهواتف الذكية في العالم، حيث أصبح بمقدور المستخدمين التقاط الصور بشكل أسرع من السابق.

وقال دانيال إن سقوط الهاتف في بركة مياه لم يعد مشكلة بعد اليوم، كما أن إجراء المكالمات الهاتفية أصبح ممكناً تحت المطر دون أية مشاكل باستخدام الهاتف الجديد.

وبحسب التكنولوجيا والخيارات الجديدة في "غالاكسي أس 5" فقد أصبح بمقدور البطارية أن تعيش لمدة تصل الى 24 ساعة دون انقطاع، حيث يشرح دانيال ذلك بالقول إن ثمة خيار واحد يحول الجهاز إلى الأبيض والأسود ويوقف عمل كل الخيارات غير الجوهرية، ويبقي على الهاتف وحده ليظل قادراً على استقبال وإرسال المكالمات والرسائل النصية مدة تصل الى 24 ساعة، وهو ما ينهي القلق المستمر من نفاد البطارية في الهواتف الذكية.

النسخة الجديدة تتعرف على بصمات المستخدمين

ويبدو أن "سامسونغ" دخلت في سباق ساخن مع "آبل" بشأن استخدام البصمة في الهاتف بفعالية أكبر، حيث قال تقرير لمجلة "ذا ويك" الأميركية إن "غالاكسي أس 5" سوف يتمتع بالقدرة على التعرف على بصمة صاحبه، كما سيكون لديه القدرة على التعامل مع بصمات لثمانية أشخاص مختلفين.

وبحسب التقرير فإن الجهاز سيتعامل مع كل بصمة من بصمات الأشخاص الثمانية بصورة مختلفة، وهو ما يعني أن بمقدور صاحب الهاتف أن يتيح لأفراد من عائلته أو لأصدقائه استخدام الهاتف بتسجيل بصماتهم، فضلاً عن تحديد الصلاحيات المتاحة لكل شخص منهم.

وبهذه الخاصية سيكون متاحاً للمستخدمين السماح للأطفال مثلاً باستخدام الجهاز من أجل اللعب فقط، دون تمكينهم من إجراء الاتصالات الهاتفية، أو تمكينهم من إرسال الرسائل النصية القصيرة أو استخدام بعض التطبيقات، وهو ما ستكون "سامسونغ" قد تفوقت به على شركة "أبل" وعلى أحدث هواتفها الذكية "آيفون 5 أس".