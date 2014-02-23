بعد بيع فايبر.. "دروبس" الإسرائيلي ينافس "واتس آب"

فيما يبدو أن الشباب الإسرائيلي مصمم على اقتحام تطبيقات الهواتف الذكية، وتحقيق ثروات طائلة من ورائها، حيث أطلق مؤخرا شبان إسرائيليون تطبيقاً جديداً للتراسل لينافس برنامج التواصل الفوري الشهير "واتس آب".

وذكرت صحف ومواقع إسرائيلية على شبكة الإنترنت من بينها "المصدر"، أن طلابا إسرائيليّين في المعهد العالي للتصميم، بيتسالئيل، قاموا بتصميم التطبيق الجديد وتم إطلاقه بالفعل على "آب ستور".

ويختلف تطبيق "دروبس" للرسائل النصية عن التطبيقات الموجودة حالياً، حيث لا يعتمد على التوقيت، وإنما على الموقع، بحيث يتيح التطبيق إمكانية اختيار المكان الذي تصل فيه الرسالة لمستخدم آخر.

وقال خبير الاتصالات والإنترنت المهندس حسام صالح، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن التطبيق الجديد يحمل خطورة كبيرة على مستخدميه، خاصة وأن فكرته تقوم على تحديد المكان.

وجاء الإعلان عن تطبيق دروبس الإسرائيلي بعد أيام فقط من بيع شركة "فايبر"، التي أسسها إسرائيليون في قبرص، ولديها مركز تطوير في إسرائيل وتقدم خدماتها لنحو 200 مليون مستخدم، يستخدمون برنامج "فايبر" لإجراء المكالمات وإرسال النصوص لمستخدمين آخرين، باستخدام حزم البيانات أو الموجات اللاسلكية.

وبيع تطبيق فايبر لشركة "راكتون" اليابانية للخدمات الإلكترونية منتصف شهر فبراير الجاري بقيمة 900 مليون دولار.

واستحوذت الخميس الماضي شركة فيسبوك على تطبيق "واتس آب" في صفقة باهظة الثمن وصلت قيمتها إلى 19 مليار دولار، ما يعني أن فيسبوك دفعت 42 دولاراً مقابل كل مستخدم في "واتس آب".

وأضاف خبير الاتصالات والإنترنت المهندس حسام صالح، لـ"العربية نت"، إنه من الصعب أن ينافس تطبيق "دروبس" "واتس آب" لأن التطبيقات التي تطلب من المستخدمين تحديد الأماكن ينفر منها المستخدمين بشكل سريع.

وقال صالح: "مواقع التعارف لم تشهد الطفرة التي حققتها مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لأنه تطلب من المستخدمين رفع صورهم وبياناتهم، وسبب نجاح موقع فيسبوك الرئيسي هي الحرية التي يتمتع بها المستخدمون والخيارات التي يتيحها الموقع بما لا يقيد من حرية المستخدمين".