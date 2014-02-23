ثلثا قوة العمل السعودية بعمر الشباب.. والجامعيات 67%

أظهرت بيانات رسمية سعودية أن ثلثي العاملين في المملكة هم من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة العامة في البلاد 5.6%، وهي أقل بكثير من غالبية الاقتصادات الكبرى والدول الغنية في العالم، فيما تبين أيضاً أن الذكور يمثلون 42.3% فقط من العاطلين عن العمل في السعودية.

وكشفت نتائج مسح القوى العاملة خلال شهر يونيو الماضي أن نسبة التعلم بين السكان في المملكة داخل قوة العمل بلغت 98.6%، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 98.3%، وبين الإناث 99.4%.

وحسب المسح فان إجمالي قوة العمل في السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) بلغت 11 مليونا و361 ألف فرد، تمثل 54% من إجمالي عدد السكان، منهم 9 ملايين و600 ألف من الذكور.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين بحسب نتائج المسح بلغ 10 ملايين و700 ألف فرد، تمثل 94.4% من إجمالي قوة العمل، ويمثل الذكور منهم 87%، فيما بلغ عدد المتعطلين 632 ألفاً و647 شخصاً فقط يمثل الذكور منهم 42.3%، وبلغ معدل البطالة الإجمالي 5.6%.

وأشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين (20-39) سنة، بنسبة 65.5%، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر 61.6% وللإناث 80.3%.

وأوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية إذ بلغت نسبتهم 33.2%، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 31.9%، ومثّل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور، حيث بلغت 38.3%، بينما تركزت النسبة بين الإناث الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس 67.5%.

العاطلون عن العمل أكثرهم دون سن 24 عاماً

وبينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية (20 - 24) سنة بنسبة 38.1%، مثل الذكور في ذات الفئة النسبة الأعلى من حيث عدد المتعطلين بنسبة 47.2%، وفيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية (25 - 29 سنة) النسبة الأعلى من حيث عدد المتعطلات بنسبة 42% من جملة المتعطلات السعوديات.

كما بينت النتائج أيضاً أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 48.2%، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 32.9%، وبالنسبة للذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 52.6%، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 16.3%.

وفيما يتعلق بالسكان غير السعوديين بلغت نسبة قوة العمل 76.9% من إجمالي عدد السكان غير السعوديين، شكل المشتغلون 99.8% من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وبالنظر للتوزيع النوعي للسكان غير السعوديين، أظهر المسح أن نسبة الذكور في قوة العمل بلغت 88.8%، والإناث 11.2%، فيما أشارت نتائج المسح الى أن نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96.7%، ونسبة التعلم بين الذكور 96.8%، وبين الإناث 95.9%.