شركة إسرائيلية تهدد بقطع الكهرباء في الضفة بسبب ديون

أبدت "شركة كهرباء القدس"، الموزع الرئيسي للتيار الكهربائي في وسط الضفة الغربية، مخاوفها من أن تنفذ الشركة الإسرائيلية الأم المنتجة للتيار تهديداتها بقطع الكهرباء بعد تراكم الديون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها أزمة بين الشركتين، غير أنها المرة الأولى التي تلوح فيها الشركة الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق وسط الضفة الغربية، بحسب ما أفاد المهندس علي حمودة نائب رئيس شركة القدس لشؤون التطوير.

وقال حمودة لوكالة فرانس برس "هناك ضغط يمارس علينا منذ أكثر من عام ونصف، لكن هذه المرة الأولى التي تهدد فيها الشركة المزودة بقطْع التيار الكهربائي عن مناطق فلسطينية وسط الضفة الغربية".

وتوزع شركة كهرباء القدس التيار على وسط الضفة الغربية وصولا الى البحر الميت في أريحا، ويبلغ عدد مشتركيها 235 ألف مشترك. وأوضح حمودة أن الديون المترتبة على الشركة الفلسطينية تناهز مليار شيكل أو 3.5 مليون دولار، غير انه ذكر بان السلطة الفلسطينية مدينة للشركة الفلسطينية بنحو 400 مليون شيكل أو 1.3 مليون دولار.

وقال: "بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الشركة الاسرائيلية الموردة لإثارة الموضوع، سواء كانت سياسية تهدف الى الضغط على السلطة أو لأي اسباب اخرى، فان الحقيقة ان هناك خطرا حقيقيا يهدد بعض المناطق في حال نفذت الشركة تهديداتها".