ارتفاع الصادرات الخليجية إلى 1061 مليار دولار

ارتفعت قيمة صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 726.6 مليار دولار خلال عام 2008 إلى 1062.2 مليار دولار عام 2012، بنمو سنوي بلغ 10%.

وأكد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن "صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية.. وانعكس هذا النمو بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008، لتصل 256.4 مليار دولار عام 2012.

وأضاف العقيل خلال الإعلان عن تفاصيل "مؤتمر الصناعيين" الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في دورته الرابعة عشرة في سلطنة عمان خلال يومي 30 و31 من شهر مارس المقبل، أن الإحصاءات سجلت نتائج إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي حجم الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011.

ولفت إلى أن النتائج أظهرت ارتفاعا قيمته 256.4 مليار دولار أي 24.16%، من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011، حيث كانت 225.1 مليار دولار أي 23.66%، من إجمالي قيمة الصادرات.. مؤكدا أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.