ارتفاع العجز التجاري للأردن 8.5% خلال 2013

ارتفع العجز في الميزان التجاري بالأردن للعام الماضي بنسبة 8.5%، ليصل إلى 9906.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، ويمثل العجز التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 36.2% في حين كانت 38% للفترة ذاتها من عام 2012، بانخفاض مقداره 1.8 نقطة مئوية.

وأظهر التقرير الشهري الصادر لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن خلال العام 2013 ارتفاعا في قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العام الماضي، وصولا إلى 5616 مليون دينار وبارتفاع بلغ 3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.

كما أظهر التقرير ارتفاعا في الصادرات الوطنية لتصل إلى 4804.8 مليون دينار بارتفاع مقداره 1.2% وبلغت قيمة المعاد تصديره 811.8 مليون دينار خلال عام 2013 بانخفاض مقداره 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.