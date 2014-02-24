البحرين تجتذب استثمارات أجنبيه بـ114 مليون دولار

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن 35 شركة دولية قامت بإنشاء مقار لها في المملكة في 2013، مرجعاً ذلك للأنشطة المباشرة التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية، تماشياً مع دوره والجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في البحرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفق بيان لمجلس التنمية الاقتصادية، كشف عن اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 114 مليون دولار أميركي في عام 2013، من كل من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، بزيادة نسبتها 12% على مستوى الاستثمار المضمون في العام 2012.

وسيؤدي هذا إلى تعزيز المساعدة في خلق أكثر من 800 فرصة عمل في البحرين على مدار ثلاثة أعوام عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت مدير إدارة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال "إن عدداً كبيراً من الشركات العالمية اختارت البحرين لتكون مقراً لأعمالها في المنطقة، حيث يمكنهم الاستفادة من قيمة الضرائب التنافسية، وأسس التنظيم والقوانين الشفافة، والقوى العاملة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السوق الخليجية السريعة النمو التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار أميركي.