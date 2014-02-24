الشورى .. زيـادة الضمان تأخـر

•• سرني جدا إعلان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ للصحافة المحلية اهتمام المجلس بالشأن العام في الوطن وسوف يأخذ مساحة أكبر في جلسات المجلس لمناقشة كل الموضوعات وحسب أهميتها حيث كان لهذا التصريح وقع جميل أسعد المواطن.

•• وانطلاقا من هذا الإعلان أطرح موضوعي هذا على المجلس الموقر من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثـل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثـل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهـر والحمى)، وإن قضاء حوائج الناس ومساعدتهم في الدنيا هو معروف وبر كزرع الشجر والأثر في الأرض والناس و كما يقال في الأثـر ( أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس).

•• مجلس الشورى اعتمد في دراسة سابقة مشروع زيـادة إعانة الضمان الاجتماعي للمستفيدين بسبب أن الحد الأدنى للإعانة 862 ريالا مبلغ لا يغطي متطلبات العيش لارتفاع أسعار المواد الغدائية بنسبة 50% حاليا عن 1430 هـ فأصبحت تكلفة المعيشه باهظة.

•• آباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا من المستفيدين من إعانة الضمان يتطلعون من مجلس الشورى سرعة اعتماد نسبة الزيادة و المقدرة كما يقال 100% والتي تتناسب ومعدلات التضخم في الوطن بعد صدور ميزانية الدولة لعام 1435هـ والتي تحمل نهضة تنموية ضخمة في كل مجالات الحياة .. وفي ظل ما تضخه مصلحة الزكاة والدخل لوزارة الشؤون الاجتماعية من مليارات بنسبة نمو سنوي تصل إلى 20% في المائة لصالح الضمان الاجتماعي.

•• وهنا أطالب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة حقوق الإنسان والعرائض بالشورى النظر في مخصصات الأرامل والمطلقات والمعاقين بكل فئاتهم بالزيادة.. إن هذه الإعانات للمواطنين تعتبر مكتسبات إنسانية واجتماعية تجذر حب الوطن وترسخ الوطنية فالضمان الاجتماعي (بنك الفقراء) في الوطن.

و بعد : مجلس الشورى .. مسؤولية اجتماعية يصنع الأفكار والأنظمة والحلول لقضايا المجتمع.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.