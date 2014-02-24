أوكرانيا بحاجة 35 مليار دولار واقتصادها إلى الهاوية

قالت القيادة الجديدة في أوكرانيا إنها تحتاج مساعدات خارجية بقيمة 35 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وطلبت الحصول على مساعدة عاجلة بعد عزل الرئيس.

ويتعين على أوكرانيا سداد مدفوعات ديون تقارب 6 مليارات دولار هذا العام، بحسب رويترز.

وقال أولكسندر تيرتشينوف، الرئيس المؤقت الذي تم تعيينه بعد أن عزل البرلمان الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إن أوكرانيا توشك على التخلف عن سداد ديونها وإن الاقتصاد يتجه نحو الهاوية.

وأفاد وزير المالية المؤقت يوري كولوبوف في بيان "على مدى اليومين الماضيين أجرينا مشاورات واجتماعات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى ومؤسسات مالية بشأن تقديم مساعدات مالية عاجلة لأوكرانيا."

وقالت المالية إنها دعت لعقد مؤتمر للمانحين وإنها تحتاج أول المساعدات في غضون أسبوع أو أسبوعين، داعية أميركا وروسيا للمشاركة بالاجتماع.

وتحدث تيرتشينوف في خطاب إلى الشعب عن ضخامة المهمة الملقاة على عاتق القيادة الجديدة، وقال إن استعادة الاستقرار الاقتصادي أولوية.