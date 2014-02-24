"بطاقة" توفر 30% من استهلاك الكهرباء في السعودية

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "بطاقة كفاءة الطاقة"، التي تهدف إلى تخفيض استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية إلى 30%، عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية.

وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية، أو 65% من الكهرباء في قطاع المباني.

وتسعى "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تلصق على واجهات أجهزة التكييف المصنعة محلياً أو المستوردة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة جهاز التكييف، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية.

كما تضم البطاقة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط / ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية)، أو الحجم للثلاجة (قدم مكعب)، أو سعة الحمل للغسالة (كجم).

وتعمل "بطاقة كفاءة الطاقة" إلى إرشاد المستهلكين الراغبين في شراء أجهزة التكييف، إلى الخيار الأمثل لشراء جهاز أكثر كفاءة، كونها ترشدهم إلى الجهاز المتوافق مع المواصفات القياسية السعودية، والأكثر ترشيداً للطاقة الكهربائية.