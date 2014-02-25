غسال: احتجاجات العالم العربي خلقت قفزة كبيرة للبطالة

قالت الوزيرة المفوضة، في منظمة العمل العربية، إلهام غسال إن "الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي أدت الى ارتفاع كبير في نسب البطالة".

وأضافت في مقابلة مع قناة "العربية"، أن منتدى التنمية والتشغيل الثاني، الذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، يسعى لإيجاد خارطة طريق، ستعلن بختام المنتدى تحت اسم (إعلان الرياض) لوضع الحلول أمام مشكلة وجود 20 مليون عربي خارج منظومة العمل.

وذكرت أن هذه الدورة من المنتدى تختلف عن كل المؤتمرات، السابقة التي كانت تناقش قطاع العمل، بمفرده في حين تعدت المناقشات هذا العام الى مشاركة وزارات المالية ووزارات العمل وممثلين من القطاع الخاص، في العالم العربي، وقالت : جلسات المنتدى "تضع الحلول ولا نصب اللوم فقط".

ودعت الى ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، مؤكدة أن المنتدى أشرك وزراء التخطيط للمرة الأولى، بهدف مجاراة تفاقم مشكلة البطالة، التي لا يمكن حلها من الحكومات بمفردها بل بتظافر جميع عناصر الإنتاج في الدول العربية.

وأفادت أن المنتدى يسعى للعمل على تقليص جلب الموظفين من خارج المنظومة العربية، بمعنى تعريب الوظائف، مؤكدة أن هذه الطموحات "لا تتحقق بحد السيف" لكنها تأتي بالتدريب والتأهيل للعامل العربي لإحلاله مكان الآسيوي، الذي بات يحتل موقعا كبيرا من سوق العمل، خاصة في الدول الخليجية.

وأشادت بريادة مؤسسة التدريب السعودية، التي عملت على تمهيد الطريق أمام مشروع السعودة، حيث أضحت، وبجهود القائمين عليها علامة، رائدة في قطاع العمل العربي، يستفاد من تجاربها في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية.