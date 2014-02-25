خبير: 40% من إنتاج الغذاء بالعالم تم إهداره في 2013

قال رئيس شركة مونديليز انترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط فيشال تيكو، في مقابلة خاصة مع "العربية نت"، إنه لا يمكن الفصل بين مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الخليج ومواجهة ظاهرة الهدر الغذائي، التي تجاوزت 40%، من الإنتاج العالمي للغذاء خلال 2013، حيث يتم إهدار قرابة 1.3 مليار طن سنوياً من مكونات تصنيع المواد الغذائية والمنتجات.

وأضاف رئيس "مونديليز" التي تعتبر إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التغذية أن مواجهة الهدر الغذائي بات يشكل تحدياً كبيراً، خصوصاً في ضوء التغيرات الديمغرافية في الدول النامية ونمو عدد السكان حول العالم.

وأكد لـ"العربية نت"، أن الشركة تطمح خلال مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 23 - 27 فبراير الحالي، إلى جعل الحدث منصة عالمية لمناقشة أبرز تحديات القطاع ومكاتفة جهود القطاع الخاص والعام لمواجهة التحديات الراهنة في ملف الأمن الغذائي.

وقال إن موضوع الأمن الغذائي ليس بالأمر الجديد، خصوصاً أن دول الخليج تعتمد على الواردات للكثير من المنتجات الغذائية، ما يجعل النقاش حول الأمن الغذائي العالمي وتنمية الزراعة وترشيد استهلاك المياه تحتل الصدارة في المواضيع المطروحة.

وقال إن تحقيق الأمن الغذائي في العالم ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى مضاعفة الجهود خصوصاً أنها مقرونة بشكل وثيق في عادات الاستهلاك المحلي للشعوب، والتي من الممكن السيطرة عليها من خلال زيادة وعي المستهلك وارتباطه بمبادئ وقيم حفظ النعمة.

من جهة أخرى، كشف فيشيل تيكو عن وصول صافي أرباح الشركة العالمية إلى 35 مليار دولار خلال عام 2012، فيما تمتلك الشركة مصانع في كل من البحرين والسعودية والتي تتخذ منها منصة لتصدير منتجاتها للشرق الأوسط.

ونجحت مونديليز إنترناشونال بتحقيق نحو ثلاثة أرباع الإيرادات السنوية من فئات البسكويت والشوكولاتة والسكاكر والعلكة التي تشهد نمواً سريعاً. وما يقرب من نصف إيرادات الشركة تأتي من الأسواق الناشئة عالية النمو حيث تخطط الشركة لزيادة استثماراتها.

وتشمل المحفظة الاستثمارية للشركة أسماء تجارية تقدر قيمتها بما يعادل 9 مليارات دولار، مثل كادبيري، كادبيري دايري ميلك وميلك تشوكلت، جاكوبس كوفي، إل يو، نابيسكو وبسكويت أوريو، ومن المشروبات مثل تانغ والعلكة تريدينت، إضافة إلى 52 علامة تجارية أخرى تساهم جميعها بتحقيق إيرادات سنوية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.