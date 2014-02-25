"واتس آب" تضيف المكالمات الهاتفية المجانية لخدماتها

يبدو أن هناك تغييرات جديدة تقوم بها شركة "واتس آب" بعد انضمامها إلى فيسبوك. فبعد إعلانها إلغاء خاصية الـ last seen، ها هي تعتزم إطلاق خدمة مجانية للاتصال الصوتي، لتضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها إلى 450 مليون مشترك، ما يضع تحدياً جديداً أمام شركات اتصالات الهاتف المحمول بعد أيام فقط من استحواذ فيسبوك عليها مقابل 19 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال "جان كون"، المدير التنفيذي لشركة واتس آب في المنتدى العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة أمس الاثنين إن الشركة التي تقوم أساساً على خدمة التراسل الفوري، تهدف إلى توفير خدمة الاتصال بحلول الربع الثاني من العام لزيادة جاذبيتها بما يساعدها في الوصول إلى مليار مستخدم.

ورسخ شراء فيسبوك لـ "واتس آب" أقدام الموقع الأزرق في مجال التراسل، وهو بالنسبة لكثير من الناس الخطوة الأولى في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وتأتي خطوة إضافة الخدمات الصوتية هذه لتنقل شبكة التواصل الاجتماعي إلى وظيفة أخرى أساسية للهواتف المحمولة الذكية. ومن غير المتوقع أن يصادف تحول "واتس آب" إلى المكالمات الصوتية ترحيباً لدى شركات اتصالات الهاتف المحمول.

يذكر أن "واتس آب" ومنافسوها مثل كاكاو توك ووي تشات الصينية وفايبر، تفوقت على شركات الهاتف المحمول من حيث عدد العملاء في السنوات الأخيرة من خلال تقديم خيار مجاني لإرسال رسائل نصية. وبحسب شركة "أوفوم" لأبحاث السوق، فإن مقدمي خدمات الهاتف المحمول حققوا عالمياً عائدات بلغت نحو 120 مليار دولار من خدمة الرسائل النصية في العام الماضي.

لذا تعتبر إضافة خدمة المكالمات المجانية مصدر تهديد آخر لعائدات شركات الهاتف المحمول التي تتراجع بشكل عام بسبب تركيز الشركات على الاستفادة من تقديم خدمات الإنترنت بدلاً من المكالمات.