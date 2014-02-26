الذهب يقفز لأعلى مستوياته في أربعة أشهر

رغم البيانات المخيبة للآمال عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو ما أذكى مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأميركي، إلا أن المعدن الأصفر "الذهب" ارتفع لأعلى مستوياته في 4 أشهر.

وقالت مجموعة أبحاث مجلس المؤتمرات إن مؤشرها لاتجاهات المستهلكين في الولايات المتحدة هبط إلى 78.1 من قراءة معدلة بالنقصان 79.4 في يناير.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع أن تكون قراءة المؤشر 80.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1340.26 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق في أعقاب إعلان البيانات الأميركية أعلى مستوياته منذ 30 من أكتوبر عند 1343.40 دولارا للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لتسليم أبريل عند التسوية 4.70 دولار إلى 1342.70 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.6% إلى 21.82 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1434.00 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 732.72 دولارا للأوقية.