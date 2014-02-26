دعوة إلى إنشاء صندوق لتمويل مشروعات الشباب العربي

أعلن المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، في ختام أعماله بالقاهرة، عن تنفيذ عشرة مشروعات من الأفكار والابتكارات التي تم عرضها خلال المنتدى، يأتي على رأسها إنشاء صندوق التمويل الأهلي لمشروعات الشباب، وكذلك تأسيس مرصد الشباب العربي للأفكار وتأسيس الهيئة العربية لإدارة استثمارات الشباب "هيئة غير ربحية" وتنفيذ سبعة اختراعات وابتكارات في مجالات الزراعة والمقاولات والميكانيكا والنانوتكنولوجي والتقنية والصناعات الغذائية.

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبوغالي، في تصريح للصحافيين يوم أمس الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ المشروعات من خلال مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالسعودية، وذلك وفق بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ويتضمن دعم مشروعات اقتصادية لتفعيل ابتكارات الشباب. وأضافت أن الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد أكد تبني المؤسسة لجميع المشروعات التي خرجت عن المنتدى، وكذلك دعم شباب الباحثين في عدة مجالات.

وأوصى المنتدى بتأسيس لجنة تنفيذية تشرف على تسيير برنامج عمل المنتدى سنويا وإنشاء هيئة عربية لإدارة استثمارات الشباب تابعة لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، داعياً إلى إعداد ملتقى تحضيري لإنشاء صندوق التمويل الأهلي لدعم الشباب العربي ووضع آليات تواصل بين الشباب المبتكر ورجال الأعمال العرب.

وأكد المنتدى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في البلدان العربية لتيسير ولوج الشباب إلى هذا الميدان وإنشاء بنك معلومات للأفكار والمبادرات الشبابية على مستوى الوطن العربي وإقامة معارض تجمع أفكار وابتكارات الشباب العربي بشكل سنوي، وأهمية انفتاح لجنة الشباب المخترعين والمبتكرين التابعة لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على الأدمغة العربية المهاجرة، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات الشباب العربي المبتكر والمخترع واستثمار وسائل الإعلام في التسويق والتعريف بالأفكار المبتكرة للشباب العربي.