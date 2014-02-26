ديون شركات الصين تتجاوز اقتصادها وتخلق مشكلة بالسداد

سجلت ديون الشركات الصينية مستويات قياسية ومن المرجح أن يقود ذلك للتعجيل بإعادة هيكلة شركات محلية وحالات تخلف عن السداد مع تصاعد مشكلة سداد الديون.

وبلغ إجمالي ديون الشركات غير المالية الصينية نحو 12 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، أي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات ستاندرد آند بورز.

وزادت ديون الشركات الصينية لمستوى غير مسبوق، حيث ارتفع إجمالي ديون 945 شركة غير مالية مدرجة من الشركات المتوسطة والكبيرة أكثر من 260% إلى 1.82 تريليون يوان (298.4 مليار دولار) إلى 4.74 تريليون يوان (777.3 مليار دولار) بين ديسمبر 2008 وسبتمبر 2013.

وتوقع كريستوفر لي، العضو المنتدب في ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف مزيداً من حالات التخلف عن سداد الديون، وقال "ترتفع تكلفة الاقتراص بالفعل بسبب شح السيولة."

ونادرا ما تسمح الصين بانهيار الشركات، ولا سيما تلك التي تدعمها الدولة خشية تسريح أعداد كبيرة من العمال، مما قد يقود لاضطرابات اجتماعية. وفي حالات إفلاس الشركات تسدد المبالغ المستحقة لحملة السندات داخل البلاد قبل الدائنين الآخرين.