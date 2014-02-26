وزير مغربي: 600 مليون دولار لإصلاح "معاشات التقاعد"

تسعى المغرب في القريب العاجل لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، مؤكدة عبر وزير ماليتها محمد بوسعيد أن هنالك خطة ستكلف الحكومة نحو 5 مليارات درهم (611 مليون دولار) خلال مرحلة أولية وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون.

ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام والدعم، لكنه يخشى من إثارة الغضب الشعبي واحتجاجات من جانب المعارضة.

وستضطر الحكومة للسحب من احتياطيات صندوق المعاشات المغربي ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.

وتقدر الحكومة أنه بدون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.

وقال بوسعيد على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج "بالنسبة للحكومة وفي المرحلة الانتقالية سيتكلف الأمر نحو 5 مليارات درهم. وبالنسبة للموظفين سيعتمد الأمر على مرتباتهم".

ولم يشهد المغرب اضطرابات على نطاق واسع مثل تلك التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، لكن المملكة لا تزال تنفق بكثافة وزادت مرتبات العاملين في الحكومة في عام 2011 لتهدئة احتجاجات حفزت عليها انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن.

ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع عشرة بالمئة من مرتباتهم للصندوق، بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.

وقال بوسعيد "نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية، لكن على أساس استمرار المناصفة.. سيزيد ما يدفعه كل شخص".

وتريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون زيادة سن المعاش عن 60 عاما، لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة.

وقال بوسعيد إنه منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين إلى واحد بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات.

وتابع بقوله إن القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات سيتم اتخاذها بعد التشاور مع النقابات، مضيفا أن التحرك بسرعة أصبح ضروريا.

وكانت الحكومة ألغت الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت في خفض الدعم على وقود الديزل بشكل كبير، بعدما بدأت تربط تلك المنتجات جزئيا بأسعار النفط العالمية.

وبلغ عجز الميزانية في المغرب 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وقال مسؤولون الشهر الماضي إن العجز سيتقلص في 2013 إلى 5.4% ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2014 إلى 4.9%.