13.3 مليار دولار عجز قطاع الخدمات بالصين

سجّلت الصين عجزاً في مجال الخدمات تجاوز 13.3 مليار دولار أميركي في يناير الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات صادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي، اليوم أن التجارة الصينية الخارجية في مجال الخدمات سجّلت في يناير الماضي، عجزاً بلغ 81.4 مليار يوان (13.3 مليار دولار).

وفي الشهر نفسه، بلغ دخل التجارة من الخدمات للدولة الصينية 113.6 مليار يوان (106.6 ملايين دولار)، فيما بلغ الإنفاق 195 مليار يوان (183.1 مليون دولار).

وأشارت البيانات إلى أن الإدارة ستصدر إحصاءات حول تجارة الخدمات شهرياً ابتداءً من يناير الماضي، بهدف "تحسين الشفافية في ميزان المدفوعات".

