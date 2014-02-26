414 ثريا جديداً ينضمون لقائمة "المليارديرية" في 2013

تصدرت الصين قارة آسيا وكذلك أميركا الشمالية في ازدياد عدد أصحاب المليارات في عام 2013، وفقا لدراسة نشرتها مجلة "هورون ريبوت" التي تتخذ مدينة شنغهاي مقرا لها.

وبحسب الدراسة، فقد استمر ازدياد "المليارديرات" في العام الماضي، وبذلك انضم 414 شخصا جديدا إلى هذه القائمة التي تشمل 1867 شخصا تتخطى ثروة كل واحد منهم المليار دولار أميركي، من بينهم 216 من آسيا وحدها.

وجاء في المجلة أن إجمالي ثروات أصحاب المليارات يتخطى إجمالي الناتج المحلي في اليابان.

وباتت الصين تضم 358 مليارديرا، وهي تحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة التي تضم 481 شخصا من أصحاب المليارات.

وكانت مرتبة الصدارة في هذه القائمة التي أعدتها مجلة "هورون ريبورت" من نصيب مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس الذي تقدم على المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم، وحل في المرتبة الرابعة.

وأثرى أثرياء الصين وانغ جيانلين صاحب إمبراطورية عقارية ورئيس مجموعة "واندا"، وهو في المرتبة 26 من قائمة هذه المجلة المخصصة لقطاع السلع الفاخرة.