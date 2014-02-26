الماضي: ارتفاع سيولة السوق السعودية تزيد درجة الحذر

قال الكاتب الاقتصادي، طارق الماضي، إن الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية، ترفع درجة الحذر لدى المضاربين بالأسهم، وتجعلهم يتريثون للتأكد من التوجهات المستقبلية للسوق.

وأضاف الماضي في مقابلة مع قناة "العربية" أن مؤشر السوق السعودي، ظل مرتفعاً بالعموم، منذ 2010، ما عدا بعض الاستراحات البسيطة، مؤكداً أن السيولة التي يجدر الاهتمام بها تلك التي تتجه صوب أسهم قيادية مثل قطاع البنوك.

وأكد أن أي عملية هبوط عادة تحصل بعد ارتفاع السيولة، موضحاً أن زيادة سيولة أسهم غير قيادية لا تخلق ثقة كاملة لدى المضاربين باستمرار هذا الزخم.

وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية لست جلسات متتالية، كان آخرها أمس، حيث بلغت السيولة اليومية ذروتها عند 8.7 مليار ريال.

وقال الماضي "أحيانا قد تكون السيولة من عمليات مكررة، وهذا ما يحذره البعض"، متوقعا أن تستمر موجة الدعم، في حال تحرك قطاع البنوك للأعلى.

وعن القطاع العقاري، لفت الماضي إلى أنه ارتفع بنحو 19% هذا العام، ليتصدر القطاعات المرتفعة، وبفارق واضح عن ثاني نسبة نمو البالغة 14%.

واعتبر أن إجازة قانون الرهن العقاري سوف تؤدي إلى دعم قطاع التطوير العقاري، وهذا القانون فرصة إذا ما تم استغلاله، لكن ليس بالضرورة أن تستفيذ كل البنوك بنفس القدر من هذه الكعكة التمويلية.