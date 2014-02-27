أوباما يعتزم إنفاق 300 مليار دولار على البنى التحتية

المصدر: سانت بول - أ ف ب

اقترح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، استثمار 300 مليار دولار في البنى التحتية العامة للولايات المتحدة، وهو أمر من شأنه أن ينشط النمو والتوظيف، ولكن الاقتراض يصطدم بمعارضة الجمهوريين في الكونغرس.

وقال أوباما خلال زيارة لمستودع قطارات مجددة في سانت بول (مينيسوتا، شمال) إن "إحدى أفضل الطرق وأسرعها لخلق وظائف جيدة هي في إعادة بناء البنى التحتية للولايات المتحدة".

ودعا أوباما الكونغرس خصوصاً إلى إقرار ميزانية تمول مثل هذه الأعمال "وتدعم ملايين الوظائف".

وينتهي القانون الحالي حول تمويل وسائل النقل في سبتمبر، وحذر وزير النقل، أنتوني فوكس، الأربعاء، من التأثير السلبي بعد نضوب الأموال.

ويطلب أوباما منذ أعوام من الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيه، إعداد ميزانيات مهمة للبنى التحتية، خصوصاً النقل العام.

واقترح تمويل هذه الخطة الجديدة بمبلغ 300 مليار دولار وعلى أن يكون نصفه من الضرائب على الشركات.

وأعلن أوباما، الأربعاء، عن تقديم قروض بمعدل 600 مليون دولار من أجل النقل.

وقال إن هذه الخطة التي انتقدها الجمهوريون نجحت "على الرغم مما قالوه"، وقد تراجع مستوى البطالة إلى 6.6%، من الشريحة العاملة في يناير مقابل 10% في عز الأزمة. وكانت البطالة 5% مطلع العام 2008.