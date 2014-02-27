15 % من أسهم الأهلي التجاري تطرح للاكتتاب قريباً

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري، وأن البيع سيكون على جزأين: الأول بنسبة 15% ويطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.

وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة، تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.

وقال وزير المالية إن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013 الماضي، بزيادة نسبة 19.7% عن الأرباح المحققة خلال عام 2012، مبيناً أن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصلت إلى 300 مليار ريال بزيادة بنسبة 9.9% عن عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15% لتصل إلى مبلغ 186.6 مليار ريال.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري يعد من أقدم البنوك التجارية العاملة في المملكة ويتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني (S&P و Fitch).

