قطاع الاتصالات يساهم بـ2.7% من ناتج السعودية المحلي

قال تقرير اقتصادي إن ارتفاع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ساهم في الناتج المحلي بـ2.75%، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات في القطاع وتطوير شبكات الاتصالات، فيما بلغت مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 7.0% في عام 2012.

وأظهر التقرير السنوي الـ49 الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر مؤخراً أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت في المملكة بنهاية عام 2012 تجاوزت 4.8 مليون خط، منها حوالي3.4 مليون خط هاتفي سكني تمثل 70% من إجمالي الخطوط العاملة، فيما بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى عدد السكان 16.3%.

كما بلغت نسبة الانتشار للمساكن 67.7%، نتيجة لاتساع قاعدة المشتركين والحاجة إلى موارد إضافية للوفاء بالطلب المتزايد على خدمات والاتصالات وتقنية المعلومات، ولمواكبة النمو المستقبلي، فيما قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديث الخطة الوطنية للترقيم، وتم تعديل هيكلة أرقام الهاتف الثابت بإضافة خانة واحدة قبل رموز مناطق الاتصال الجغرافية.

وكشف التقرير عن أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى 53 مليون اشتراك بنهاية عام 2012، بمتوسط نمو سنوي 18.3%، وبذلك ارتفعت نسبة الانتشار إلى 179.4% تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى بنسبة 86%، فيما شهد عدد الاشتراكات انخفاضاً خلال الربع الثالث والرابع لعام 2012 بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية وعملية تحديث البيانات وقيام الشركات بإلغاء عدد كبير من الشرائح غير المحدثة.

ولفت التقرير النظر إلى نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية DSL والتوصيلات الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 2.54 مليون اشتراك بنهاية 2012 بنسبة نمو 30% مقارنة بنهاية عام 2011، في حين وصل عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض 12.3 مليون اشتراك بنهاية 2012.

وعزا التقرير نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض إلى التحسن الكبير في توفير توصيلات النطاق العريض، والانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية وارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان 41.6%، فيما بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة 40.8% بنهاية 2012.

وشهد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة نمواً من حوالي مليون مستخدم عام 2001 إلى 15.8 مليون مستخدم بنهاية 2012، وازدادت نسبة انتشار الإنترنت إلى 53.5% من السكان في عام 2012 مقارنة بنحو 47.5% في العام 2011، معيداً ذلك إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت والنمو في خدمات النطاق العريض والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وحققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة تجاوزت 71 مليار ريال بنهاية عام 2012 بمتوسط نمو يتجاوز 12% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية (2003 - 2012)، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة 78% من إجمالي الإيرادات.

وإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007 إلى حوالي 18.7 مليار ريال بنهاية 2012، وأصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 90 مليار ريال.