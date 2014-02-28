استقرار معنويات المستهلك البريطاني عند أعلى مستوى

أظهر مسح أن معنويات المستهلكين البريطانيين استقرت في فبراير عند أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أعوام والذي سجلته في الشهر السابق.

واستقر مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلك عند -7 وهي نفس القراءة المسجلة في يناير، والتي كانت الأفضل منذ سبتمبر 2007 قبيل بداية الأزمة المالية العالمية.

وقال نيك مون، المدير التنفيذي للبحوث الاجتماعية في "جي إف كيه": "بعد الزيادة الكبيرة التي بلغت ست نقاط في الشهر الماضي فإن استقرار المؤشر بدلاً من أن يشهد أي تصحيح نزولي هو أنباء سارة". مضيفاً "قبل عام واحد فقط كان المؤشر عند -26 ولهذا فإن المستوى الحالي أحسن بشكل هائل".

والقراءة التي سجلها المؤشر في فبراير هي أيضاً أفضل من المتوسط العام منذ بدء إجراء المسح في عام 1974 والبالغ -9 .

وحتى الآن، فإن طلب المستهلكين وتحسن سوق المساكن هما المحركان الرئيسيان للانتعاش الاقتصادي في بريطانيا، لكن هناك علامات على أنه يبدأ بالاتساع.

ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، مدعوماً بانتعاشة لاستثمارات الشركات والتجارة ستثلج صدر بنك إنجلترا المركزي والحكومة.

وشمل المسح 2000 شخص تزيد أعمارهم على 16 عاماً في الفترة من 31 يناير إلى 16 فبراير، وأجرته "جي إف كيه" بالنيابة عن المفوضية الأوروبية.